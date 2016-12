Overal kerst in huize Sparreboom

Dozen

Hoewel iedereen die binnenstapt zich vergaapt aan alle versieringen, staat de helft van haar kerstspullen nog boven in dozen. ,,We zijn kleiner gaan wonen en nu kan ik dus minder kwijt in huis. Ik maak een selectie.''



Het blijft niet bij enkel een kerstboom in huize Sparreboom. Er staat een kerststal in het huis die al een jaar of honderd oud is. ,,Mijn dochter kreeg die van een kennis. Ze was een jaar of 7 en vond het prachtig. Toen ze het huis uitging, nam ze de kerststal mee. Al snel kwam ze hem terugbrengen, ze vond dat hij bij mij hoorde.'' Het gipsen gestalte wordt eens in de paar jaar bijgeschilderd. Daarvoor heeft Sparreboom speciale verf met oude kleuren, die bijna niet meer te krijgen zijn.



Hondje

Toch is niet alles oud. Er staan ook moderne tierelantijntjes in het huis. In de gang staat een bewegende kerstman, die bemoedigend met zijn hoofd beweegt. ,,Ons hondje is nog maar een jaar. Die werd toch kwaad toen hij die kerstman zag. Verder laat hij alles heel, dat is heel fijn.''