'Overlast in stad door legere Kuip bij Europese duels Feyenoord'

Aboutaleb baalt dat hij niet is betrokken bij het besluit van de Feyenoorddirectie om tijdens de komende drie thuiswedstrijden in de Europa League de helft van de fans toe te laten. De club laat 26.000 toeschouwers toe, terwijl De kuip een capaciteit heeft van 51.000.



,,Dat is gebeurd zonder overleg'', zei Aboutaleb gisteren in de commissievergadering. Maar hij vreest wel met de gevolgen van deze omstreden maatregel te maken te krijgen. ,,Deze duizenden supporters zullen niet allemaal thuis gaan kijken, maar samen in bars en cafés in Rotterdam'', verwacht Aboutaleb. ,,Daardoor dreigen er problemen met de openbare orde.''



Samen met de hoofdofficier van justitie en politiebaas wil Aboutaleb de mogelijke veiligheidsproblemen hiervan in kaart brengen. ,,We moeten erop voorbereid zijn dat deze groep elders gaat kijken.''