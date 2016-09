'Overlast truckers neemt af'

De aanpak van truckersoverlast loopt al sinds april. Elf gemeenten in de Rotterdamse regio, het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat kondigden toen een gezamenlijk strijdplan aan om de vrachtwagenchauffeurs die gratis langs de weg overnachten te dirigeren naar de betaalde terreinen in de haven.



Sinds juni schrijven de opsporingsambtenaren ook bekeuringen. Gisteren stuurden zij een dertigtal truckers weg van terreinen aan de A15, A20 en de N57 en deelden enkele bonnen van 99 euro uit. ,,We controleren twee keer in de week'', zegt Jerry Vreden, die de acties van de boa's coördineert.



Met resultaat, zegt hij. ,,De overlast is verminderd. Bij Shell Portland stonden een paar maanden geleden nog meer dan honderd trucks. Nu zijn het er steeds zo'n veertig, net zoveel als er vrachtwagenparkeerplaatsen zijn.''



Open vuur

Die chauffeurs ook naar de speciale overnachtingsterreinen sturen, kan niet. ,,Ze mogen er slapen. Het zou kunnen dat ze pauze houden. Controleren of ze er een hele nacht staan, kan alleen als we ze 's avonds controleren en 's ochtends weer. Daar hebben we niet genoeg mensen voor. Trouwens, dan nog kunnen ze zeggen dat ze tussendoor zijn weggeweest.''



De boa's controleren nu of de trucks binnen de vakken staan, geen plekken voor personenauto's bezet houden, geen wegen blokkeren en er geen open vuur is.



Nieuw fenomeen

De actie bij Shell Portland trekt bekijks van steeds meer vrachtwagenchauffeurs, die op slippers komen aansloffen. ,,Ik heb dit nog niet eerder gezien'', zegt de in korte broek en T-shirt gehulde Bulgaar Nikolov. ,,We staan hier al twee weken.'' Ook voor zijn vader, met wie hij een vrachtwagen deelt, is de controle een nieuw fenomeen.



Ze krijgen een folder over de speciale parkeerterreinen met sanitair in de haven, maar naar deze betaalde parkings willen ze niet. ,,We hebben geen geld'', stelt de 24-jarige chauffeur in vloeiend Engels. ,,Dan gaan we gewoon naar een andere plek.''



Geen probleem, zolang ze zich maar netjes gedragen, reageert Vreden. ,,We verwijzen ze ook wel naar een gratis terrein in de haven, bij de Malakkastraat. Het belangrijkste is'', vervolgt hij, ,,dat de andere bezoekers van de tankstations zich veiliger voelen.''