Overslag Rotterdamse haven licht gedaald

Jongens 'knokploeg': We zijn zelf mishandeld

10:19 Ze hadden geen kwaad in de zin, liepen zondagavond niet met knuppels of maskers rond, maar kregen wel klappen met een stok. Dat is althans de lezing van twee tieners die de politie zondagavond aanhield in de Oud-Beijerlandse wijk Poortwijk.