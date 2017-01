Overvaller bakkerij Peppelweg toont berouw

S., dakloos en zonder inkomen, liep op 28 mei 2016 om half 5 's ochtends over de verder verlaten Peppelweg toen hij stuitte op een buitenkans. Bij bakkerij Ammerlaan was een chauffeur aan het laden en lossen. ,,Ik zei hem eerst nog gewoon gedag'', zegt S. ,,Maar ik was aan de drugs. Onder invloed besloot ik zijn geld en telefoon te stelen.''

S. hield de 26-jarige man onder schot met een alarmpistool. ,,Ik ging van slaapplaats naar slaapplaats en had dat ding toevallig bij me'', zegt S. ,,Ooit bij de dump gekocht. Je kan er niet mee schieten.'' Dat wist de chauffeur niet. ,,Hij werkte eigenlijk te goed mee. Ik wilde alleen zijn spullen pakken, maar hij gaf me ook geld uit de kluis. Zo was ik opeens bezig met een overval.''

Strafblad

S. stond ook terecht voor bedreiging van zijn ex-vriendin, die tegen hem had getuigd. ,,Het begon omdat ik van haar mijn kind niet mocht zien. Ik had drugs gebruikt en ging door het lint. Dat was verkeerd van me.''

S. is meerdere malen veroordeeld, maar begaf zich lang op het rechte pad. ,,Het ging weer mis toen ik twee jaar geleden mijn baan verloor. Zonder geld heb ik het eigenlijk best lang volgehouden geen fouten te maken'', zegt hij. ,,De reclassering heeft me eerder geholpen. Ik wil dat nu weer.''