Overvaller slaat slag bij beautysalon in Rotterdam

De man drong rond 21.00 uur de zaak binnen en eiste van een medewerkster, die alleen in de zaak aanwezig was, dat ze de kassa openmaakte. Dat deed zij en de overvaller griste er geld uit. Daarna eiste de overvaller dat ze de kluis opende. Ook daar roofde hij geld uit, waarna hij vertrok. Het is niet bekend hoeveel geld de overvaller heeft buitgemaakt.



De medewerkster bleef hevig geschrokken achter. Ze raakte niet gewond. De politie doet onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.