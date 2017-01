Overvaller vlucht met kassalade uit snackbar in Hellevoetsluis

De man van tussen de 20 en 30 jaar kwam rond half elf de zaak aan de Moriaanseweg-West in Hellevoetsluis binnen. Hij had volgens de medewerksters van 46 en 54 jaar zo goed als zeker een vuurwapen in zijn hand. Dat was voor het duo reden te vluchten. Omdat er ook geen klanten in de zaak waren, kon de man de kassalade openkrijgen en meenemen. De politie heeft nog een zoektocht uitgevoerd in de omgeving, maar de man niet gevonden.