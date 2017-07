Overzichtstentoonstelling Bassie en Adriaan geopend

Voor kinderen is er trouwens meer te beleven: zij kunnen bijvoorbeeld ook lasergamen - waarbij geluidseffecten van de Plaaggeest te horen zijn - en met een bal schieten op een kartonnen Bassie.



De tentoonstelling is tot en met 3 september te zien en is voor 7,50 euro per persoon te bezoeken.



Overigens was de tentoonstelling omstreden: het aanvankelijke plan van de broers was om deze in Museum Vlaardingen te houden, omdat daar de Vlaardingse historie wordt behandeld. Maar dat plan strandde: beide partijen wilden de controle over de expositie niet uit handen geven. Cultuurwethouder Arnout Hoekstra (SP) noemde dat een gemiste kans. Het stadsmuseum worstelt met het trekken van bezoekers.