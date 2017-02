,,Goedemiddag, ik had een Chinese massage geboekt.'' De medewerkster vraagt me nog even plaats te nemen. Het is druk.



Op hun site had ik niet gezien dat de salon ook nagelbehandelingen verzorgt. Er wordt driftig geknipt, gevijld en gelakt door vrouwen met mondkapjes voor. Ondertussen kletsen ze wat af in het Chinees. Ik vraag me af wanneer en vooral wáár ik mijn massage krijg.



Twintig minuten lang zit ik naar een Chinese speelfilm te kijken op het tv-scherm aan de muur. Dan roept iemand mijn naam. ,,Komt u mee?'' De salon blijkt een benedenverdieping te hebben. Via een trap komen we in een schemerverlichte ruimte met een bed. De masseuse trekt het gordijn eromheen dicht. Ik kleed me uit en ga op mijn buik liggen, met m'n gezicht in de opening van het massagebed. Het gat is zo klein dat ik nauwelijks lucht krijg. De masseuse gaat aan de slag met aromatische oliën. Ik vecht tegen de benauwende werking van de geuren. Net wanneer ik weer een beetje zuurstof krijg, drukt ze haar handpalm, onder de tafel langs, tegen mijn neus: ,,Ruik, geneeskrachtig!''



Half bedwelmd en heel ongelukkig, hoor ik ineens een man kuchen. Al mijn zintuigen zijn in een klap in standje paniek. Wat moet hij hier? Ik ben halfnaakt. Mijn god. Straks is dit zo'n foute tent met happy endings! Is mijn gordijn nog wel dicht? Word ik niet stiekem gefilmd? Ik denk aan de politie-invallen in Chinese massagesalons, gericht tegen illegale prostitutie en mensenhandel. Terwijl ik langzaam stik in de massagetafel probeer ik te horen wat de man doet. Hij lijkt vertrokken.



Volgens de masseuse was de man een collega die handdoeken kwam brengen. Ik heb het hier wel gehad, en vertrek. Verkrampt van de spanning, met een walm van aroma's om me heen ga ik naar huis.



Niet veel later duikt de seksvideo van Patricia Paay op. Het filmpje is gefotoshopt, beweert haar advocaat. Noem mij paranoïde, maar die avond slaap ik heel slecht.