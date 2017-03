Pakhuis Santos wordt design warenhuis

In Santos komen (op een vloeroppervlak van 8000 vierkante meter) wel 20 winkels, vooral gericht op design van woninginrichting. Op het dak wil Stilwerk 22 woningen bouwen met een met exclusieve inrichting. Medio 2019 moet de Benelux-vestiging van Stilwerk gereed zijn. Het bedrijf is momenteel in onderhandeling met de gemeente over aankoop van het pand.

Stilwerk-directeur Alexander Garbe is enthousiast over Rotterdam en over Katendrecht. ,,Het doet ons denken aan onze vestiging in Hamburg. Ook dat was in een rosse buurt in het havengebied. Wij houden van oude gebouwen.'' En het pand is nog in goede staat, laat hij weten. Hij schat dat de totale investeringen tussen de 12 en 16 miljoen euro zullen bedragen.