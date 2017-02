Pakketbezorger opgesloten en beroofd van auto in Rotterdam

De bezorger belde aan en werd door een man gevraagd binnen te komen. Daar was nog een andere man aanwezig. Het duo sloot de bezorger op in een kast. Ze namen zijn autosleutels mee en gingen er met de auto van het slachtoffer vandoor.



Na enige tijd wist de bezorger te ontsnappen en de politie te waarschuwen. Agenten vonden de gestolen auto terug op de Voltairestraat. Het voertuig is meegenomen voor onderzoek.



Van de verdachten ontbreekt nog ieder spoor. Eén van de mannen was volgens de bezorger vrij fors. Beide mannen droegen een muts, de één een blauwe, de ander een gele. Het is nog niet duidelijk of de twee verdachten iets buit hebben gemaakt uit de auto.