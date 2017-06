Parkeren P+R-garages Rotterdam weer gratis

Tot ongenoegen van velen moesten automobilisten vanaf 1 januari 2015 2 euro betalen in een van de drie grootste P+R's aan de rand van de stad. ,,Een noodzakelijk kwaad, waar we met veel plezier een streep doorheen zetten nu de gemeente financieel weer wat ruimer in het jasje zit'', zegt D66-fractievoorzitter Samuel Schampers.



Vanwege groot onderhoud is de Maastunnel vanaf 3 juli grotendeels afgesloten. ,,Door de P+R's weer gratis te maken, hopen we te voorkomen dat de binnenstad dichtslibt'', zegt Schampers. REGIO