Partij voor de Dieren: direct boetes uitdelen aan vervuilers van parken

Afgelopen weekend was het flink raak in het Kralingse Bos. Na een dagje barbecueën lag het veld bezaaid met plastic, etensresten en flessen. De medewerkers van Rotterdam Schone Stad waren uren in de weer om de troep op te ruimen. Van der Lee was in het Vroesenpark en ergerde zich ‘groen en geel’. ,,Het leek wel een vuilnisbelt. Ik zag ook tientallen schroeiplekken in het gras.’’

Tenslotte wijst hij bij deze droogte op het gevaar van brand in de natuur, als de gloeiende kolen van een barbecue in de bosjes worden gedropt, zoals in het Kralingse Bos gebeurde. ,,Is de brandweer dan snel genoeg ter plaatse’’, vraagt hij zich af. ,,Ik ben heel benieuwd of de wethouder met goede suggesties komt. Zo niet, dan zullen we in het uiterste geval pleiten voor een verbod op dit soort activiteiten in de parken. Dan moeten de goeden maar onder de kwaden lijden.’’