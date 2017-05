Laat dat nu net het stadsdeel zijn waar de werkloosheid welig tiert in Rotterdam. Als geen ander weet Marco Pastors inmiddels dat een goede opleiding een veel effectiever wapen is op de arbeidsmarkt dan een wekker. Zeker nu, in tijden dat robots ons sluipenderwijs het werk uit handen nemen. Wie over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikt, die kan het schudden. Die is verdoemd tot de bijstand. Al zet hij of zij honderd keer de wekker. Alleen al in de regio Rotterdam staan ruim 300.000 banen op de tocht.



Lange tijd heb ik gedacht dat het zo’n vaart niet zou lopen met die Smart Industry van de toekomst, waar digitalisering en robotisering de toverwoorden zijn. Een robot kan bijvoorbeeld nooit zo’n weergaloze column schrijven als het meesterwerkje dat ik nu voordraag. Maar schijn bedriegt. In mijn vakgebied, de heilige journalistiek, wordt menig pers- en nieuwsbericht inmiddels opgesteld door een computer. Daar komt geen mensenbrein meer aan te pas.



,,Pas je aan of je wordt begraven door de golven.’’ Dat zei de Duits-Nederlandse historicus Philipp Blom vorige week in een vraaggesprek met Het Parool naar aanleiding van zijn pas gepubliceerde boek over De Kleine IJstijd. Mensen dienen zich aan te passen, of ze nu willen of niet, aldus Blom. Zo is het maar net. Wie zich blindstaart op de wekker, ziet niet hoe laat het inmiddels is.