'Pas rust als de moord is opgelost'

Impact

,,Maar van een hoera-stemming is echt nog geen sprake hoor. Mijn man heeft er maandagnacht niet van geslapen'', zegt Annie. ,,Als je zoiets niet hebt meegemaakt, kun je je niet voorstellen wat voor een impact het op de familie heeft.''



Dat 'zoiets' is de koelbloedige wijze waarop Jan Groeneveld, tevens buurman van Annie en haar man Adrie (72), om het leven werd gebracht. Jan had een rijdende frietkraam en stond in de Hoeksche Waard bekend als Jan Patat. Ook handelde hij in gouden sieraden en munten.



Hersenbloeding

Op de fatale avond drongen twee gemaskerde mannen zijn woning aan de Hazelaarstraat binnen en dwongen hem de kluis in de gangkast open te maken. Terwijl hij meeliep werd hij door één van de overvallers van dichtbij neergeschoten. Jan overleed voor de ogen van zijn echtgenote Lenie (65). De vrouw had enkele jaren eerder een hersenbloeding gekregen en is nooit in staat geweest een duidelijke verklaring over de gewelddadige roofmoord af te leggen.