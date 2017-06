Patiënt krijgt thuis uitleg over medicijn via Nederlands en Turks filmpje

Het is voor apotheekmedewerkers vaak een uitdaging om patiënten te laten begrijpen hoe een medicijn werkt. ,,Tachtig procent van hen heeft een niet-westerse achtergrond’’, stelt Herma Lobik, een van de drie apothekers. Meestal gaat wat haar collega’s vertellen bij de gebruiker het ene oor in en het andere oor weer uit. Soms blijkt dat pas bij de tweede keer dat een middel opgehaald wordt.



,,Een keer was er een vrouw die een inhalator verkeerd gebruikte. Ze hoorde één keer te spuiten en dan vijf keer in te ademen. In plaats daarvan spoot ze vijf keer. Dat soort misverstanden zijn er aan de lopende band. Nu kan de patiënt de filmpjes in zijn eigen tijd thuis op de computer op zijn gemak bekijken.’’



Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) is blij met de Kijksluiter. ,,Het is belangrijk dat patiënten toegang krijgen tot laagdrempelige informatie. Als zij die begrijpen en hun medicatie goed gebruiken, draagt dat bij aan de kwaliteit van leven.’’