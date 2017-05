Patiënt overlijdt in ziekenhuis na arrestatie

CDA maakt zich zorgen over orgelzolders in Breepleinkerk

18:02 De toekomst van de beroemde orgelzolders in de Breepleinkerk in Feijenoord baart het CDA in de Rotterdamse gemeenteraad zorgen. Het gebedshuis op Zuid wordt verkocht, maar raadslid Danielle Knieriem vraagt zich af of de schuilplekken, waar in de oorlog Joodse onderduikers zaten, wel toegankelijk blijven. ,,Want dit verhaal dient te worden doorgegeven aan toekomstige generaties’’, legt ze uit.