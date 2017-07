Patiëntjes Sophia Kinderziekenhuis rijden met loeiende sirenes door de stad

VideoMaar liefst 172 patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis zijn vanmiddag getrakteerd op een spectaculaire rit naar de Van Ghentkazerne. In een lange stoet van veertig voertuigen van de brandweer, politie, ambulance, ME en douane reden de zieke kinderen met loeiende sirenes door de stad dat veel bekijks opleverde. ,,Je kind heel even zien opbeuren, is fantastisch.’’

Die 7-jarige Djesse Knynenburg uit Voorschoten hangt stilletjes in de bijrijdersstoel van de politiewagen waarmee hij zo op pad mag. Volgens zijn moeder Chantal is hij een beetje sip, omdat hij net zijn medicijnweek achter de rug heeft. Djesse heeft acute leukemie en ligt om die reden in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het is de tweede keer dat hij meerijdt met de jaarlijkse Sophia City Tour die voor de zesde keer wordt georganiseerd.

Quote Hij knapt zo op van dit ritje Chantal Knynenburg ,,Vorig jaar had hij het heel erg naar zijn zin. Ook nu heeft hij er zin in hoor. Als ze straks wegrijden en de sirenes aangaan, verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. Hij knapt zo op van dit ritje. Je kind heel even zien opbeuren, is fantastisch’’, vertelt Chantal terwijl de tranen in haar ogen schieten.

Nerveus

Ook Joshua (10) en zijn broertje Marciano (6) de Jong uit Budel hebben zichtbaar zin in de rit. Al is Marciano ook wel nerveus volgens zijn moeder Kressie de Jong. Het is voor het hele gezin een emotionele dag, want Marciano is twee weken geleden ‘schoon’ verklaard. ,,Onze zoon had lymfeklierkanker. Gisteravond had hij ineens koorts, dus het was nog even spannend of hij wel meekon met het ritje. Gelukkig wel, want hij heeft dit zo verdiend’’, vertelt Kressie terwijl ze volschiet.

Het was een lange en zware periode voor de familie uit Budel. ,,Ook voor onze zoon Joshua die het negen weken zonder ons moest stellen, omdat we hier in Rotterdam bij Marciano moesten zijn. Alleen in de weekenden kon hij ons opzoeken. Gelukkig kan hij vandaag ook mee en kunnen we deze periode met het hele gezin op een goeie manier afsluiten’’, vertelt Hans de Jong.

Sirenes

Quote Ik ben heel blij en dankbaar dat ik dit voor ze mag doen Politieagent Jan den Boer Tien minuten voorafgaand aan de rit richting de Van Ghentkazerne klinkt er geregeld een loeiende sirene door de straat voor het Rotterdamse kinderziekenhuis. De patiëntjes mogen namelijk zelf de sirenes bedienen en dat laten ze zich geen twee keer zeggen. De 8-jarige Noud kijkt zijn ogen uit in de ME-bus. ‘’Wat is dat? En wat is dat?’’ Hij vraagt politieagent Jan den Boer de oren van het hoofd die op zijn beurt alle vragen met veel plezier beantwoordt. ,,Ik ben heel blij en dankbaar dat ik die voor ze kan doen. We gaan er een fantastische rit van maken.’’

Bij het horen van die woorden, lichten Nouds ogen op. Vanaf de achterbank giert zijn tweelingbroertje Wout het uit van plezier. Ook hun zusjes Emme (5) en Elvi (5) mogen mee. Wout gilt vanuit de bus naar zijn moeder dat hij straks van de stormbaan wil bij de Van Ghentkazerne.

Voor zijn broertje Noud, die door de ziekte Cerebrale Parese volledig afhankelijk is van een rolstoel, is dit onbegonnen werk. ,,Ik wil straks frietjes’’, zegt Noud zachtjes terwijl hij de go-pro nog iets steviger omklemt. Het 8-jarige patiëntje is vastbesloten de hele rit vast te leggen, zodat hij nog vaak na kan genieten van deze geweldige tocht.