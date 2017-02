Paul de Leeuw wegens veel belangstelling naar Nieuwe Luxor

Schooluitval in Schiedam was nog nooit zo laag

19:19 Het aantal voortijdige schoolverlaters in Schiedam was nog nooit zo laag als nu. Vielen in het schooljaar 2005-2006 nog 352 jongeren uit, tien jaar later is dat aantal meer dan gehalveerd. Hun aandeel maakt nu nog 2,5 procent uit van het totaal aantal leerlingen.