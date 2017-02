Paul Elstak: Rotterdam is mijn grootste inspiratiebron

In zijn 30-jarige muziekcarrière is Rotterdam nog steeds zijn grootste bron van inspiratie, zegt Elstak in de video terwijl hij door de stad wandelt. Hij loopt over de Erasmusbrug, door de Markthal en hij kijkt vol trots naar Ahoy. Daar geeft hij zaterdag 15 april zijn grootste show ooit. ,,Hier komt alles bij elkaar. Hiermee komt een droom uit'', aldus het gabbericoon.



Te gast bij de show zijn bevriende artiesten die net als Elstak een grote rol hebben gespeeld in hardcore. Zo zullen Darkraver, Neophyte en Korsakoff optreden. De bekende Italiaanse hardcore-artiesten Mad Dog en The Stunned Guys behoren ook tot de genodigden.



Midden jaren ‘90 maakte Elstak furore met zijn grote Happy Hardcore hits ‘Love U More’, ‘Rainbow High In The Sky’ en ‘The Promised Land’. ,,Het geluid dat we maakten was niet te stoppen. Mijn muziek werd een wereldwijd fenomeen’’, aldus Elstak.