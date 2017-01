Paviljoens Schiedamsedijk gaan op de schop

In het informatiecentrum, verzorgd door het Havenbedrijf, krijgen bezoekers info over alle uitstapjes die de Rotterdamse haven te bieden heeft; van rondvaarten tot fietstochten. Verder krijgt het nieuwe Leuvehavenpaviljoen dezelfde functies als de huidige paviljoens, zoals horeca en werkplaatsen voor het Maritiem Museum. Het ontwerp is van het Rotterdamse architectenbureau Moederscheim Moonen Architects, dat de door de gemeente uitgeschreven prijsvraag heeft gewonnen.



Het project zal de Schiedamsedijk, tussen de Coolsingel en de Erasmusbrug, een enorme 'boost' geven, verwacht Erik Moederscheim. ,,Aan de huidige paviljoens loop je snel voorbij, maar het Leuvehavenpaviljoen wordt een nieuwe bestemming in de binnenstad. Het is een fantastisch leuk project om aan de werken.''



Eind januari worden de plannen officieel bekendgemaakt. Medio 2018 moet het klaar zijn.