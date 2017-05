Peperduur bedrijventerrein 'Bleizo wordt een woonwijk'

Volgens de gemeente is extra woningbouw in Bleizo wel degelijk realistisch. ,,De interesse in woningen is de afgelopen periode alleen maar toegenomen. Voor de hele Randstad ligt er een grote opgave van zo'n 230.000 woningen.''



Inmiddels wordt aan de rand van het Bleizo-terrein gebouwd aan het treinstation Lansingerland-Zoetermeer, dat naar verwachting volgend jaar klaar is. Maar met de grondverkoop (het gebied beslaat nu nog 120 hectare aan lege weilanden) wil het maar niet lukken.



Ook vorig jaar heeft geen enkel bedrijf serieuze interesse getoond, laat staan een vierkante meter gekocht. ,,Voor 2016 was 5,864 miljoen begroot voor de opbrengst, maar er zijn geen grondverkopen gerealiseerd'', meldt het jaarverslag. De rentelasten bedragen inmiddels 1,5 miljoen euro per jaar.