Personeel zorginstelling Laurens bereidt acties voor

Laurens bevindt zich in zwaar weer. Verleden jaar leed de instelling tientallen miljoen verlies. Ook staat heel Laurens onder verscherpt toezicht vanwege het tekortschieten van zorg. Te weinig personeel én niet leren van fouten was de belangrijkste reden.



Voor vakbond FNV is de maat vol. ,,In plaats van investeren in (meer) personeel en een plan van aanpak samen met de werkvloer is er gekozen voor onlogische en onwerkbare maatregelen. Jullie werk moet verantwoord blijven'', schrijft de bond aan de leden. ,,Op dit moment verder bezuinigen op personeel is onverantwoord.''



FNV wil dat er een landelijke verplichte norm komt, voor de bezetting van een verpleeghuis. ,,Zodat er niet zomaar gesneden kan worden in personeel. Laurens moet hier het voortouw in nemen.''



Laurens stelt dat er niet wordt gesneden in het zorgpersoneel in de verpleeghuizen. Wel verdwijnen zeker 100 banen bij de ondersteunende diensten, zoals P&O, ICT en Communicatie. Altijd wordt gekeken wat hiervan het effect is op de zorg.