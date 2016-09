Personeel zorginstelling Laurens gaat actievoeren

Laurens bevindt zich in zwaar weer. Verleden jaar leed de instelling tientallen miljoen verlies. Ook staat heel Laurens onder verscherpt toezicht vanwege het tekortschieten van zorg. Te weinig personeel én niet leren van fouten was de belangrijkste reden.



Unaniem

De aanwezigen bij een actiebijeenkomst stemden gisteravond laat unaniem voor het voeren van actie omdat zij het niet eens zijn met de huidige gang van zaken. Laurens stelt dat zij moet reorganiseren, maar dat er niet wordt gesneden in het zorgpersoneel in de verpleeghuizen. Wel verdwijnen zeker 100 banen bij de ondersteunende diensten, zoals P&O, ICT en Communicatie. Altijd wordt gekeken wat hiervan het effect is op de zorg, zo is de belofte.



Vakbond FNV stelt dat 'iedereen hard nodig is om de zorg rond te krijgen'. Een deel van de acties betekent dat het personeel zichzelf en wie de actie steunt op de foto zet met actiemateriaal. Hiervoor zijn gisteravond actiepakketen uitgedeeld. Na een gesprek met het bestuur volgende week vrijdag, wordt gekeken of er nog meer actie wordt gevoerd.