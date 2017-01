Peter Houtman opent Feyenoord Museum

De ruimte aan de Olympiazijde omvat talloze relikwieën en verhalen vanaf het eerste landskampioenschap in 1924 tot aan de bekerwinst in 2016. Ook is te zien hoe de club speelde aan de Kromme Zandweg en later verkaste naar de Kuip.



Op woensdag 18 januari gaat het museum open voor het publiek. De verzamelde Feyenoord-historie verhuisde van de kant van het Maasgebouw naar de overzijde, waar in het verleden de ere-tribune zat. Naast de oude spelerstunnel maakt nu ook het nieuwe museum deel uit van de vaste rondleidingen door de Kuip.



Bezoekers kunnen op een touchscreen zelf hun Feyenoord-sterrenteam samenstellen. ,,Een bezoek aan het museum is een tijdreis door de clubgeschiedenis, haar stadion en langs de mensen die Feyenoord kleur gaven’’, prijst de club aan.