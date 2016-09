Peter Lindbergh fotografeert in Rotterdamse haven

Megaproces rond corruptie in Rotterdamse haven van start

10:48 In Rotterdam is het megaproces begonnen rond corruptie in de Rotterdamse haven. Kopstuk is Schiedammer Henk E. (64)., die samen met zijn zoon en acht andere medeverdachte terechtstaat. De drugsbaron heeft in Nederland een indrukwekkende reputatie. Verslaggever Nadia Berkelder doet live verslag via Twitter.