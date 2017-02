Petitie om Bethelkerk in hartje Barendrecht te redden

'Politie-inval in Rotterdam vanwege vermissing Celina Kuppens'

13:59 In een woning in Rotterdam is onlangs een politie-inval gedaan in verband met de vermissing van de 17-jarige Celina Kuppens uit Deurne. Dat meldt haar moeder tegen het Eindhovens Dagblad. De politie kan vanwege de privacy van het meisje de inval bevestigen noch ontkennen.