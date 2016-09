Peuter al naar de tandarts

Bij JTV Mondzorg voor kids, de speciale tandartsenpraktijk voor kinderen waar Lucas wordt geholpen, hameren ze dan ook altijd op de eet- en drinkgewoonten. Zeven keer per dag iets eten en drinken, dat is het maximum. ,,Wat je vaak ziet, is dat kinderen één slok van hun drinken nemen. En dan een half uur later weer. Dat zijn dan twee eetmomenten. Als we vertellen hoe slecht dat is, omdat speeksel twee uur nodig heeft om te herstellen, dan schrikken ouders daarvan'', vertelt praktijkmanager en kindtandverzorgende Jacqueline Wolthuis.



Schooltandarts

JTV Mondzorg voor kids, een stichting zonder winstoogmerk, is de voortzetting van de ouderwetse schooltandarts met in Rotterdam twee praktijken in het centrum en Crooswijk. Waar de 7-jarige Lucas altijd met zijn moeder komt, komen andere kinderen tijdens schooltijd met de haal- en brengservice. Gratis, want het valt onder de verzekering. ,,Deze kinderen zouden anders niet naar de tandarts gaan'', is de overtuiging van Wolthuis.



Als bij een controle blijkt dat het gebit van een kind dan te hard achteruit gaat, wordt een afspraak gemaakt waar ook een van de ouders bij is. ,,Pas nog had ik een meisje van 5 jaar, dat vertelde dat ze nog met een flesje pap naar bed ging'', vertelt tandarts Tsarah Resh. ,,Dat is écht slecht. 's Nachts heb je lui speeksel. Het duurt langer voor je speeksel herstelt, om je tanden te beschermen. Toen heb ik een afspraak gemaakt met de ouders erbij. Ook om te achterhalen of er misschien nog meer slechte eetgewoonten zijn.''



