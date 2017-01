Pianiste raakt in De Doelen niet van de wijs door kapotte vleugel

Bemanningslid naar ziekenhuis na kerosinelek Vopak

11:07 Een bemanningslid van een binnenvaartschip moest gisteren naar het ziekenhuis, nadat hij in de Neckarhaven in Rotterdam kerosine over zich heen kreeg. Dat meldt tankopslagbedrijf Vopak vandaag. Toen bleek dat de man daarbij geen verwondingen had opgelopen, kon hij weer verder met zijn werk.