Piepjonge hoteleigenaar runt drijvend hotel H2otel

Al vanaf het moment dat hij manager werd van H2otel krijgt de jonge ondernemer die een studie accountancy niet afmaakte, te maken met vooroordelen. "Ik werd gezien als snot-aap. Werd er gevraagd of de echte baas verhinderd was. Directeuren van leveranciers liepen zelfs weg van de onderhandelingstafel, omdat ze dachten dat ik een assistent of stagiair was. Daar gingen ze niet mee onderhandelen. Er was veel onbegrip. 'Als je leeftijd belangrijk vindt, dan stoppen de onderhandelingen direct', liet ik dan weten. In het gesprek kwamen ze er vervolgens achter dat ik wel degelijk kennis van zaken had.''