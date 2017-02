'Pikante' valentijnsposter valt verkeerd in Hillegersberg

Rotterdams bier verovert 'Appie'

8:31 Biertjes van de Kaapse Brouwers, de stadsbrouwerij op Rotterdam-Katendrecht, liggen binnenkort in alle filialen van Albert Heijn in Rotterdam. De proefverkoop van de flesjes Karel (4,9%), Harrie (6,1%) en Carrie (6,5%) bij de 'Appie' in Rotterdam-Prinsenland is de afgelopen weken zo goed gegaan, dat de verkoop van lokale biertjes bij de grootgrutter een vervolg krijgt, meldt Kaapse Brouwers trots.