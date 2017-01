'Pinball wizard' Zalm zwaait af met flipperkast uit Rotterdam.

Een geste uit Rotterdam, waar ‘pinball wizard’ Zalm in 2015 het Dutch Pinball Museum opende op Katendrecht. ,,Door zijn komst hebben we een voortvarende start gehad waarvoor we hem nog steeds dankbaar zijn’’, stelt directeur Gerard van de Sanden, die de bijbehorende oorkonde persoonlijk kwam afleveren in het kantoor van de VVD-coryfee.



De baas van het flipperwalhalla op Zuid vond een ‘bloemetje of iets dergelijks’ veel te gewoon. ,,Hij krijgt van ons de credits. Letterlijk en figuurlijk. Vandaar dat we de flipperkast op zijn kantoor hebben gezet om de laatste week met alle gasten die afscheid nemen een potje te kunnen flipperen. Dijsselbloem versus Zalm, dat móet hoge scores opleveren.’’



Destijds bij de opening van het museum was Zalm een opvallende verschijning. Hij is een allesbehalve rustige speler, die een heuse jive uit de heupen schudde terwijl hij trachtte het balletje in het spel te houden. ,,Het flipperen dreigde even uit de mode te raken, maar is nu bezig aan een come-back’’, luidde zijn commentaar toen.