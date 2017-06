Pindakaaswinkel: ‘Rotterdammers, bedenk het recept voor Pindamaas’

Wat betreft de smaak liggen alle opties open, alhoewel een pittige variant in de Maasstad misschien wel voor de hand ligt. ,,De ingrediënten moeten in elk geval lang houdbaar zijn, dus liever geen vers fruit, tenzij het bijvoorbeeld goed te drogen is. Verder kun je alles nemen wat in je keukenkastje hebt staan. De Pindamaas moet wél smeerbaar zijn. We stellen het zeer op prijs als mensen aangeven waarom ze tot een bepaalde keuze zijn gekomen. We kijken enorm uit naar alle creatieve ideeën.’’



Als er voldoende suggesties voor een ‘Rotterdamse mix’ binnen zijn, gaan de mensen van de Pindakaaswinkel aan de slag. ,,Wij bepalen uiteindelijk wie de winnaar is’’, klinkt het. En natúúrlijk wordt de Pindamaas ook werkelijk verkocht. ,,Maar dan alleen in Rotterdam. Voor en door Rotterdammers, dat is het idee.”