Plan voor Coolsingel wankelt door hogere kosten

De fractie van Leefbaar Rotterdam, de grootste coalitiepartij, is klip een klaar over de Coolsingel. ,,47 miljoen euro is absoluut het matje'', aldus raadslid Bart-Joost van Rij. ,,Dat is al waanzinnig veel geld voor één straat. Zoekt de wethouder extra geld? Dan is hij bij ons aan het verkeerde adres. Dat gaan we niet doen.''



De resolute opstelling van Leefbaar brengt wethouder Adriaan Visser (binnenstad en financiën, D66) in de problemen. Hij heeft de gemeenteraad laten weten dat het basisontwerp van architect Adriaan Geuze meer gaat kosten dan de afgesproken 47,2 miljoen euro. Voor dit bedrag kan het 'niet gerealiseerd worden'. Hoeveel het meer gaat kosten, is nog niet duidelijk, maar gehint wordt op een bedrag van minimaal 7 miljoen euro.