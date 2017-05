Plan voor Rotterdamse Heineken Experience

Al langer zijn er plannen om de oude brouwerij aan de Crooswijksesingel nieuw 'Heineken-leven' in te blazen. De brouwerij wilde een grand café en een Heineken Shop in het monumentale pand vestigen, maar daarna bleef het een tijdje stil. Nu blijkt dat de ambitie verder is opgeschroefd. Zo is er sprake van de komst van een Heineken Experience. De bevestigt Niels van der Vlist van stichting Stadsherstel Rotterdam, de eigenaar van het pand. ,,Er volgt nog een haalbaarheidstudie en de directie van Heineken moet nog definitief akkoord gaan. Maar iedereen is zeer enthousiast over de plannen.'' Miljoen bezoekers De bekende attractie in Amsterdam trekt inmiddels ruim een miljoen bezoekers per jaar. Bezoekers - vrijwel uitsluitend toeristen - betalen 16 euro voor een rondleiding door de oude brouwerij en twee biertjes na afloop. Maar veel meer liefhebbers kunnen er niet meer bij - de rek is er in Amsterdam uit.

In het Parool opperde Dirk Lubbers, directeur van de Heineken Experience, onlangs 'andere mogelijkheden om de Heineken-boodschap uit te dragen'. ,,We moeten misschien eens gaan denken aan een soort spin-off, met een ander thema op een andere plek. Heineken heeft decennialang ook een brouwerij in Rotterdam gehad.''



Sterker, deze brouwerij langs de Rotte was lange tijd de belangrijkste van het biermerk. In Crooswijk werd veruit het meeste bier gebrouwen, bedoeld voor het zuiden van het land en voor de sterk groeiende export. De brouwerij sloot na nadat Heineken in 1968 de productie volledig naar Zoeterwoude verplaatste.



Kantoorgedeelte

Van de brouwerij is kantoorgedeelte behouden gebleven. Het is volledig gerestaureerd en dient als onderkomen voor kleine bedrijfjes. In 2014 leidde Van der Vlist al de eerste Heineken-delegatie door het pand. Toen ontstonden de eerste plannen. ,,Het bruist en straalt nog steeds een en al Heineken uit. Uitstekend voor een café en een terras'', liet Heineken toen weten.



Inmiddels wordt er dus nagedacht over een Heineken Experience, met een 'Rotterdamse insteek'. Dat zou ook interessant voor het groeiend aantal toeristen dat Rotterdam bezoekt, zo is de gedachte. Van der Vlist laat weten dat, mocht het doorgaan, het nog een wel tijdje gaat duren. ,,Het is een monumentaal pand. Vergunningen moeten worden aangepast. Ik denk dat het nog wel twee jaar duurt voordat de deuren opengaan.''