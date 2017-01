Plannen Rotterdammer (29) voor fietstocht naar de poolcirkel

Henk van Dillen (29) fietste in 2015 een jaar lang van Rotterdam naar Singapore. Nu wil hij een kortere tocht binnen de poolcirkel maken en nog eens teruggaan naar Iran. Op donderdag 16 maart houdt hij in Rotterdam een Adventure Night.

Samen met medeavonturier Erwin Zantinga organiseert Henk van Dillen de Rotterdammer Adventure Night in WORM. Iedereen die zijn avontuurlijke reiservaringen wil delen, is welkom. De twee vrienden zoeken nog 'do-it-yourself' avonturiers die er enthousiast over willen vertellen. ,,Een aantal Rotterdammers willen we een podium bieden om hun avontuur te delen met publiek. We zijn nog op zoek naar de meest spontane, uitdagende en coole reizen'', vertelt Van Dillen.

Avonturiers staan bekend als stoere mannen die de Mount Everest beklimmen, in vulkaanmeren zwemmen of door de Amazone banjeren. ,,Maar een avonturier kan ook gewoon Jan je overbuurman zijn. Wij zoeken juist mensen die spontaan het idee kregen om een grappige, uitdagende en inspirerende reis te ondernemen. Lekker out of the box en het liefst low budget. Of dat nou op een skateboard is naar Istanboel of met een Solex naar Parijs.''

Geen verwachtingen

Van Dillen vertrok zelf op 2 februari 2015 vanuit Rotterdam op de fiets en kwam pas op 25 januari 2016 terug in Nederland. ,,Die reis is een van de beste keuzes van mijn leven geweest. Maar toen ik weer terug was, dacht ik: tja, wat nu? Ik wist het niet en durfde er ook niet te veel bij stil te staan. Ik had geen verwachtingen.''

Twee maanden later begon hij bij het HipHopHuis in Rotterdam te werken. Een baan die bij hem paste. Van Dillen kon zijn enthousiasme en energie kwijt in de muziek. De plannen voor een boek over zijn reis werden naar de achtergrond verdrongen.

Maar begin dit jaar begon het toch weer te kriebelen. Hij stopte weer meer tijd in zijn website waarop onder meer alle verhalen in de media over zijn fietstocht staan. Daardoor vormden zich nieuwe plannen. ,,Een wat kortere fietstocht, maar dan binnen de poolcirkel. Fietsen in erg koude, maar prachtige witte landschappen zou een geweldige uitdaging zijn'', schrijft Van Dillen. Ook zou hij graag weer een bezoek brengen aan Iran. ,,De immense gastvrijheid in dat land heeft echt veel indruk op mij gemaakt.''