'Plastic Soup Surfer' finisht na 1200 kilometer in Rotterdam

,,Pijn in mijn lijf? Nou, dat valt wel mee’’, reageert Tinga. Hij heeft een tocht van 1200 kilometer over de Rijn afgelegd. ,,Het is magisch om zo’n rivier af te peddelen. Die snijdt door het landschap en houdt zich niet aan de grenzen. En uiteindelijk kom je aan in Rotterdam, waar je heel vaak bent geweest. Waanzinnig.’’



Tinga vraagt met zijn actie aandacht voor afvalplastic. ,,Dat hoort niet in de rivier en niet in de zee. Dat brokkelt af tot kleine stukjes en komt zelfs in onze voedselketen terecht.’’



Hij is bescheiden over zijn rol in het geheel. ,,Het gaat niet om mij, maar om de beweging en om alle mensen die meedoen. Ik zie de plastic soup surfer daarom als een alter ego van mezelf.’’ Hij merkte tijdens zijn tocht langs de Rijn dat er ook ander afval lag. ,,Ik zag ook koelkasten en accu’s liggen.’’