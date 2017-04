Pleidooi voor lightrail tussen Dordt en Hofstad tegen files

De metro-achtige lightrail moet forenzen verleiden anders te reizen om de druk op de overvolle snelwegen en treinen in de Randstad te verlichten. Scheidend RET-directeur Pedro Peters, die in juni met pensioen gaat maar aanblijft als voorzitter van branchevereniging OVNL, pleit daarvoor. ,,Nu de economie aantrekt, worden de files langer. Om te voorkomen dat wegen onbegaanbaar worden, moet meer geïnvesteerd worden in verbindingen als Randstadrail.''



Na een moeizame start met veel pechgevallen, is de verbinding tussen Rotterdam en Den Haag nu razend populair. ,,In de spits zien we soms Japanse toestanden, de parkeerterreinen bij de stations worden te klein'', zegt Peters. Het succes is te danken aan de nabijheid van woonwijken, goede bereikbaarheid van stations, hoge frequentie en directe bereikbaarheid van de binnensteden van Rotterdam en Den Haag. ,,Ook vrouwen in mantelpakjes en mannen met aktetassen worden erdoor verleid om de auto te laten staan.''



Sneller

Lightrail doet sterk aan de metro denken. Hij rijdt frequent, is sneller dan de tram en lichter en goedkoper dan de trein. Dat eerst wordt gekeken naar een verbinding tussen Dordrecht en Den Haag, ligt volgens Peters voor de hand. ,,Daar lopen al vier treinsporen. Als je er daarvan twee reserveert voor de intercity en twee voor lightrail, dan kan het relatief goedkoop. Alleen tussen Delft en Schiedam zullen er twee sporen bij moeten komen.''



Op de langere termijn kan lightrail ook een rol van betekenis spelen voor een nieuw stadion van Feyenoord. Als het aan de profclub ligt komt dat aan de Maas, precies tussen de stations Zuid en Stadion in. Komt er lightrail dan maken de oude haltes plaats voor een groter station bij het nieuwe voetbalstadion en kunnen veel supporters ineens worden aan- en afgevoerd.



Wat een nieuwe lightrailverbinding tussen Dordrecht en Delft gaat kosten is nog niet exact berekend. Met het lightrailproject Hoekse Lijn, dat nu in uitvoering is, is 330 miljoen euro gemoeid, de aanleg van Randstadrail kostte 650 miljoen euro. P9