Pluk je eigen thee in de stadskruidentuin

Drie jaar geleden werd de stadskruidentuin opgericht door stedenbouwkundige en landschapsarchitect Ingrid Ackermans. Stadsvergroening in het meest stenige stadsdeel van de Maasstad: stadskruidentuin Rotterdamse Munt is het bewijs dat het mogelijk is om een groene oase te creëren in de stad.



Vervuild

Het idee dat de plantjes door het stadsverkeer vervuild zijn, spreekt Patty direct tegen. ,,Nee sterker nog, de plantjes helpen juist om de lucht in Rotterdam te zuiveren. Zij vangen de fijnstof voor ons af en zuiveren zo de lucht. En wij wassen de fijnstof er makkelijk vanaf voor consumptie. Maar om de lucht van de stad helemaal schoon te krijgen, hebben we wel veel meer plantjes nodig hoor'', zegt ze lachend. Stadskruidentuin Rotterdamse Munt heeft niet alleen als doel planten en kruiden te laten bloeien, maar ook de buurtbewoners van Zuid zelf. Sinds een half jaar is Patty het aanspreekpunt voor de tientallen vrijwilligers die hier dagelijks met de handen in de aarde wroeten om de plantjes in leven te houden. Van de Pakistaanse Fouzia die zich hier tijdens het tuinieren de Nederlandse taal eigen wil maken, tot een in haar werk ongelukkige Rotterdamse dertiger die tussen het groen weer haar rust vindt. Trots vertelt Patty: ,,Ze heeft onlangs een baan gevonden bij een ander lokaal voedselinitiatief, dankzij haar werk hier in de tuin weet ze nu waar ze echt gelukkig van wordt. We zoeken trouwens nog meer vrijwilligers.''