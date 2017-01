Poedelnaakte brigadier activeert alarm op politiebureau Vlaardingen

Mariniersmuseum in Rotterdam is het 'Leukste uitje van Zuid-Holland 2017'

Het Mariniersmuseum in Rotterdam is volgens de ANWB het 'Leukste uitje van Zuid-Holland 2017'. Een delegatie van het museum ontving vanmiddag de eerste prijs uit handen van ANWB-leden op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. De top-3 uitjes zijn allemaal te vinden in de Maasstad.