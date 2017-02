Poes vermoedelijk overgoten met bijtende vloeistof in Rotterdam-Feijenoord

Expositie over Hoekse Lijn in hal Rotterdam CS

16:03 Ter ere van de laatste rit die de trein op vrijdagavond 31 maart over de Hoekse Lijn maakt, is er vanaf 20 maart in de hal van station Rotterdam Centraal een speciale expositie te bezoeken. Vanaf 1 april wordt de lijn omgebouwd tot light rail. De RET gaat hier vanaf september de metrolijn rijden.