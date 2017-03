Politie arresteert verdachte ernstig zedenmisdrijf Provenierswijk

De man zou achter een jonge vrouw haar huis in zijn gelopen, en haar hebben misbruikt. De vrouw wist een noodsignaal naar haar contacten uit te sturen en die alarmeerden de politie. Toen de politie de woning betrad, was de man er al vandoor. Onmiddellijk werd een groot onderzoek gestart.

Dat onderzoek wees in de richting van de 32-jarige man. Ondanks het feit dat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, wist de politie hem te traceren bij een kennis in Arnhem. Daar werd hij gisteren aangehouden. Vandaag is hij voorgeleid. De rechter-commissaris heeft de verdachte vandaag voor 14 dagen in bewaring gesteld.