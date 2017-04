Politie bezoekt Thijs (5), die bijna verdronk in Schiedam

Reanimatie

Dat Thijs het ongeluk, dat gebeurde toen hij met een vriendje op de steiger aan het spelen was, overleefd heeft is grotendeels te danken aan de 83-jarige Domenie en Gerda van der Wielen, die op dat moment haar hond aan het uitlaten was. Nadat Domenie het slachtoffertje, dat op dat moment buiten bewustzijn was, uit het water had gekregen gaf hij Thijs over aan Van der Wielen.



Zij begon direct met reanimeren en liet haar zoon 112 bellen waarna het ambulancepersoneel de zorg voor het kind overnam. Met succes, zo blijkt. Want Thijs was dolblij toen hij vandaag ineens drie agenten aan zijn bed zag staan.