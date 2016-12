Politie doet poging 35 jaar oude moord op Rotterdamse op te lossen

In de uitzending van aanstaande vrijdag wil het cold case team van de Rotterdamse politie via het televisieprogramma EenVandaag nog een ultieme poging wagen de dood van Petra van den Berg op te lossen. De destijds 17-jarige Rotterdamse werd in de nieuwjaarsnacht van 1981 op 1982 vermoord. Tot op heden is de zaak nog altijd niet opgelost.