Politie doet recordvangst koraal en dierlijk materiaal

In die container werden naast 400 stuks namaakartikelen ook vijftien dozen gevonden met daarin 345 kilo koraal. Koraal is een beschermde diersoort. Om koraal in te voeren moet men over een vergunning beschikken. Dat was bij deze zending niet het geval. Daarop werd de politie ingeschakeld. Het onderzoek leidde vervolgens naar een bedrijf in Noord-Brabant.



In een bedrijfspand en vijf loodsen werd ruim 2000 kilo koraal, huiden van slangen en varanen, schedels van onder meer schildpadden en apen, botten van verschillende dieren en sierraden van ivoor in beslag genomen. De materialen waren opgeslagen in talloze zakken, dozen en kratten in stellingkasten. Het kostte onderzoekers drie dagen om tussen alle legale koopwaar het vermoedelijk illegale materiaal uit te zoeken en af te voeren.



Ongekende schade

Volgens de politie loopt de financiële waarde van de vondst waarschijnlijk in de tonnen en is de schade aan het milieu ongekend. Projectleider Peter Hartog van het milieuteam van de Rotterdamse politie reageerde ontzet. ,,Alleen al het koraal: koraalriffen zijn de regenwouden van de oceanen en worden ernstig bedreigd. Vergunningen voor koraal worden niet of nauwelijks afgegeven.''



,,Bij deze doorzoeking troffen we een compleet koraalrif aan. Koraal groeit tussen de 1 en 25 millimeter per jaar en waaierkoraal nog langzamer. Wat we hier vonden zijn stukken koraal van honderden jaren oud, zoals een stuk blauw koraal van wel 40 centimeter hoog. Bovendien wordt koraal geroofd met explosieven, waardoor een enorme milieuschade ontstaat'', aldus Hartog.