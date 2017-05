Politie houdt taakstrafbegeleider van sportclub aan

Komst Theemswegtracé is nu officieel

16:18 Het is officieel: de Havenspoorlijn krijgt een nieuwe route. Staatssecretaris Sharon Dijksma van (infrastructuur, PvdA) heeft het nieuwe tracé in de Rotterdamse haven bij Rozenburg vastgesteld. De goederentreinen rijden straks niet meer over de versleten Calandbrug, maar over de Rozenburgse sluis.