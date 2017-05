Politie: incidenten rond Feyenoord 'kleinschalig en beheersbaar' - 76 aanhoudingen

Feyenoord wordt vandaag rond het middaguur gehuldigd op de Coolsingel. Dan keert de kampioenschaal na achttien jaar terug naar Rotterdam. Dirk Kuijt bezorgde Feyenoord zondag met een hattrick tegen Heracles Almelo (3-1) het kampioenschap.



Er worden op de Coolsingel vele duizenden fans verwacht. In de stad is een aantal maatregelen genomen om de huldiging in goede banen te leiden. Zo geldt maandag een beperkt alcoholverbod. Alcoholverkoop in de horeca is wel toegestaan. De alcohol mag alleen in de horecagelegenheden worden gedronken, niet op straat. Winkels in het centrum van de stad mogen geen alcohol verkopen.