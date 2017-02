'Politie-inval in Rotterdam vanwege vermissing Celina Kuppens'

In een woning in Rotterdam is onlangs een politie-inval gedaan in verband met de vermissing van de 17-jarige Celina Kuppens uit Deurne. Dat zegt haar moeder tegen het Eindhovens Dagblad. De politie kan vanwege de privacy van het meisje de inval bevestigen noch ontkennen.

Bij de politie in Rotterdam kwamen twee weken geleden signalen binnen dat Celina bij een volwassen man in Rotterdam zou verblijven. Hierop werd de woning waar hij is ingeschreven doorzocht. In het pand werden zowel de man als het meisje niet aangetroffen.

Amber-alert

De moeder van Celina, Diana Groenen, maakt zich ernstig zorgen om het welzijn van haar dochter. Volgens de Tilburgse is de betreffende man een loverboy die verkeerde intenties heeft met haar dochter. Of er inderdaad een loverboy in het spel is, kan de politie niet zeggen.



Alle signalen over de verdwijning van Celina worden meegenomen in de opsporing. Een Amber-alert is volgens een woordvoerder niet nodig, omdat er geen aanwijzingen zijn dat de tiener in levensgevaar is.

