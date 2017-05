Politie-inval na ruzie om verkeerd geparkeerde fiets

Markthal tijdelijk ontruimd wegens brandalarm

17:16 De Markthal in Rotterdam is vanmiddag tijdelijk ontruimd geweest wegens brandalarm. ,,Stelde niks voor, maar veiligheid gaat boven alles’’, zegt directeur Marcel Kroes. ,,Binnen tien minuutjes was het al weer achter de rug. En was het business as usual.’’