Politie krijgt 18 tips over vermoorde Erik van den Boogaart

Gisteravond kwam het moordonderzoek uitgebreid aan de orde in Opsporing Verzocht. De politie is nog steeds op zoek naar mensen die na 15 juni afgelopen jaar - de dag dat Van den Boogaart voor het laatst is gezien - iets ongebruikelijks bij het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland gezien. Ook wilde de politie weten waar Erik verbleef tot aan zijn vermissing. Verder heeft de politie vragen over een geleende Hyundai Santa Fé met het kenteken 89-TZ-HP en waar een duur horloge is, dat Erik in Antwerpen kocht.

Het lichaam van Van den Boogaart (55) werd verpakt in plastic gevonden, nadat hij maanden vermist was geweest. Hij bleek te zijn doodgeschoten. Vastgesteld is dat het stoffelijk overschot zeker drie maanden in het water heeft gelegen. Zijn vrouw gaf hem half juli op als vermist, maar zij had toen al weken geen contact meer met hem, zegt de politie.

Haven